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美股中段升227點

2021-12-17 列印
　　美國聯儲局公布加速收水之後，掃除市場不明朗因素，美股周三上漲收市，昨晚開市早段繼續向上。
　　杜指中段報三六一五五點，升二百二十七點；納指則報一五四五九點，跌一百零五點。滙控美國預託證券價格見四十六點五五港元，升一點四港元；騰訊則見四百四十三點六九港元，跌八點九一港元。

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