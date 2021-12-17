公立醫院醫生護士人手流失率持續攀升，醫管局昨天再推出三招，圖挽留人才，包括最快於明年下半年起為在醫管局服務滿三年的合資格員工，提供低息置業貸款，貸款額上限五百萬至六百萬元，利息初步訂於一厘。局方亦將成立醫管局學院，加強整體行業培訓，並增加顧問醫生、顧問護士等職位，以優化醫護人員晉升階梯。醫管局主席范鴻齡表示，截至今年十一月，醫生流失率升至百分之六點二，護士流失率則升至百分之七點七，均比之前有所上升，情況令人憂慮。為了挽留人才，醫管局大會昨天原則上通過，為有意置業的合資格員工提供首期低息貸款，申請人須於醫管局服務滿三年，當局會保留審查機制。初步訂定貸款額為三十六個月至四十八個月薪金，上限為約五百萬至六百萬元，貨款期不超過二十年，屬於信用貸款。至於利息，初步會訂於大約百分之一、即一厘，上限仍需要諮詢員工意見及金融機構。醫管局預計在明年三月，可以動用七十八億元滾存資金開展計劃。范鴻齡提及，醫管局早於九十年代已向員工推出置業利息津貼計劃，推出初期大受歡迎，高峰時每年有逾四千名同事受惠，但隨著樓價愈來愈高，加上政府收緊按揭成數，計劃自二○○○年後未能幫助很多同事。有見及此，當局於一年多前成立專責小組，希望優化上述計劃。增設晉升職位醫管局亦開設更多顧問職位，吸引員工留低。醫管局行政總裁高拔陞指，計劃未來三年額外將二百個副顧問醫生升格為顧問醫生，合共提供三百個晉升職位。護士方面，未來兩年會開設三百個副顧問護師和四十個顧問護師職位，二○二三/二四年度將有四百四十個副顧問護師和近二百個顧問護師職位。當局亦建議增設約六十名一級病人服務助理，以及加強專職醫療的培訓和服務發展等。成立醫管局學院方面，高拔陞形容，有關決定在培訓方面是重要里程碑，新學院將整合和加強現時數個學院，包括護理深造學院及護士學校等，以培訓員工的核心知識技能，加強整體行業培訓，預計下個財政年度籌備和正式成立。至於為何不招職更多海外醫生來港服務，范鴻齡指出，有關招職工作繼續中，但指出需要一段時間才見成效。