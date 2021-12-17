消防灑水系統探測明火 世貿三級火警鐘無響疑燒掉失靈

銅鑼灣世貿中心前天中午發生「三級火」，逾千人倉皇逃生，多人被困天台，當中十三人吸入濃煙不適。市民怨聲四起，指事發時未聞警報。大廈物管公司昨天「解開謎團」，解釋警鐘系統等線路設於起火的設施房之內，疑起火毀掉，故租戶未能聽到任何警鐘聲。世貿中心前日疑電錶房內電線起火，造成十三人送院，一名婦人吸入濃煙，陷入半昏迷，一度危殆，經搶救後轉為穩定，連同另外三人仍留醫，其餘的已出院。消防員入火場調查後，昨早解封，有不少人如常回中心各層返工，惟低層內多間食肆疑受火警影響，仍然關閉，有工人到場檢查電動樓梯，另有消防員在世貿中心外派發防火宣傳單張。啟勝管理服務有限公司昨日向受影響市民致歉，並作澄清。啟勝董事總經理陳錦輝指，公司下午十二時二十七分已獲悉一樓設施房附近出現濃煙，一分鐘內已啟動火警警鐘及報案，同時陸續通知商戶。惟有被困者稱事發時警鐘無響、花灑系統無運作，亦無法聯絡服務處，連防煙門亦打不開。強調會配合消防等部門調查陳錦輝表示，由於大廈的設施房著火，燒毀部份樓層的火警警報系統及電話線路系統的電線，因此影響了六樓至十三樓的警鐘系統，同時令服務處的固網電話失靈。不過，服務處已使用手機通知業戶，並親身到訪協助安排疏散。另外，對於花灑系統無灑水，陳錦輝解釋，「消防花灑頭遇到熱才會發生效用及灑水，由於昨日火警，大部份的地方都沒有明火發生，只有煙，因此不會灑水」，屬正常運作。公司指，會全力配合消防和其他政府部門的調查，將相關資料包括閉路電視片段轉交當局，以徹查起火原因。