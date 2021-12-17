曾進社區買食物 油麻地祥興大廈強檢 國泰機組人員疑染Omicron

再有獲豁免強制檢疫的貨機機組人員懷疑染疫，一名由美國抵港的國泰貨機機組人員，疑帶有Omicron變異病毒株，他周一抵港，前日曾進入社區購買食物及檢測，他居住的油麻地祥興大廈昨晚圍封強檢。衞生防護中心指仍須進行全基因組測序分析，以確認病人是否帶有Omicron。懷疑感染Omicron的三十六歲本地貨機機組人員，曾在港接種兩劑復必泰疫苗，上周四在港檢測呈陰性。他上周六離港前往美國，周一由美國經航班CX2071執勤返抵香港，在機場檢測呈陰性。他其後根據豁免人士規定，接受醫學監察和定期強制檢測，聲稱除了前日曾短暫在社區購買食物，及前往流動採樣站檢測外，其他時間都逗留在家。他前日抽取的樣本結果呈初步陽性，同日出現病徵，Ct值約二十五至二十九。化驗結果顯示，患者帶有N501Y和T478K變異，同屬其中兩個測試Omicron的標靶，故中心懷疑病人帶有Omicron，但仍須進行全基因組測序分析，以確認他是否帶有Omicron。為審慎起見，政府昨晚將其居住的油麻地祥興大廈作出限制與檢測宣告。同時，他於潛伏期在港到訪的地點亦會納入強制檢測公告。政府宣佈將於十二月十九日凌晨零時起，指明肯尼亞、立陶宛和盧旺達為A組指明地區，於二十一天內曾逗留當地的非香港居民不准入境。港增十宗輸入個案同時，本港昨新增十宗輸入個案，均帶有變異病毒株。此外，一名五旬女子本月二日前往台灣，抵達當日檢測為陰性，惟上周日檢測呈陽性，Ct值約二十。病人在香港所住的梅窩銀濤軒，及於潛伏期在港曾到訪的地點會被納入強檢。