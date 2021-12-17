香港培正中學勇奪2021年 恒隆數學獎金獎及銀獎殊榮

■(左起) 恒隆地產副董事長陳文博先生與2006年恒隆數學獎金獎得主、現任香港特別行政區政府土木工程拓展署區域工程師鄭卓軒先生對談，分享數學如何應對氣候變化。

來自香港培正中學的陳祉軒同學脫穎而出，憑藉題為On Non-Torsion Solutions of Homogeneous Linear Systems over Rings的專題研究報告，勇奪2021年恒隆數學獎的金獎殊榮，學術委員會認為其專題研究報告的水平達研究生程度，展現驕人的邏輯思維及分析能力。而同樣來自香港培正中學的羅安琪同學及聖保羅男女中學的賴煒諾同學分別榮獲銀獎及銅獎，連同五隊優異獎得主（排名不分先後），所有得獎學生、教師和學校將獲頒發合共港幣100萬元的比賽獎金，以表彰他們的數學專題研究報告在研究方法、報告和學問方面皆符合最高學術水平。由恒隆地產有限公司（「恒隆地產」)與香港科技大學（「科大」)合辦的2021年恒隆數學獎，早前（十五日）於香港港麗酒店舉行頒獎典禮，多年來鼎力支持恒隆數學獎的香港特別行政區行政長官林鄭月娥女士親臨擔任主禮嘉賓。恒隆地產董事長陳啟宗先生表示：「『恒隆數學獎』是恒隆地產的重點社區投資項目，我很高興今年初與香港科技大學建立新的夥伴關係，令獎項繼續茁壯成長。我們亦很榮幸能與創始合作夥伴香港中文大學，以及其他本地大學和世界各地的頂尖數學家緊密合作，辦好這個饒富意義的比賽。看到今年長時間停課後同學仍踴躍提交高質量的專題研究報告，實在令人鼓舞。我希望學生透過參加這個比賽，展現自己的才華，並點燃他們對數學、科學和科技的終身熱情。」香港科技大學校長史維教授表示：「科大十分重視創新，且深信知識和研究會帶來嶄新的發現和推動社會的可持續發展。我們同樣重視培育基礎科學方面的人才。科大很高興能與恒隆地產合作，透過『恒隆數學獎』激發中學生對數學研究的興趣和創造力，並發掘具潛質的數學英才。未來，科大會繼續為香港數學及科普教育作出貢獻，為社會培育更多優秀人才。」2017年沃爾夫數學獎得主、2021年恒隆數學獎學術委員會主席Richard Schoen教授對參賽者高水平的專題研究報告表示欣喜：「我很高興看見香港中學生擁有出色的數理能力，並對數理研究充滿熱忱。參賽隊伍提交的專題研究報告水平讓我印象深刻，他們研究主題的廣度、解決方案的深度和清晰度都非常高，而且能夠對複雜問題的核心特徵進行建模和分離，進而提出有效解決問題的語言和方法。這些方法對學生的成長至為重要，我希望他們能加以運用這些能力來推動數學的百年發展，也為社會和人類謀福祉。」2021年恒隆數學獎吸引了近40所中學、超過60支隊伍報名參賽。在領導老師的指導下，每支參賽隊伍須自行設定一個數學課題，進行研究並提交專題研究報告。每份專題研究報告均經過由國際知名學者和教育家組成的學術委員會的多重嚴格評核，篩選出的入圍隊伍會獲邀出席答辯會，向學術委員會闡述其專題研究報告。