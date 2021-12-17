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雷伊逼近12月將打風 港周末氣溫料最低14OC

2021-12-17 列印
　　熱帶氣旋雷伊威力升級，短短二十四小時內連跳兩級，進升成超強颱風。天文台預測雷伊將於周末移入南海南部，周日轉向偏北移動及逐漸減弱，並在下周二「冬至」「降呢」減弱成熱帶風暴，靠近香港西南面約四百公里，中心風力降至時速六十五公里，但其後的路徑及強度仍存在變數，與其相關的雲帶會在下周初至中期，為南海北部帶來有雨的天氣。
　　天文台料本港北風將逐漸增強，今日氣溫急降，最低十七度，預測周末會進一步下降，最低僅十四度，其中上水、大埔及沙田等只有十二度，打鼓嶺更跌至九度，而下周一起更會連下六天雨。濕凍感覺會更明顯，市民要注意保護。

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