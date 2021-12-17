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離譜！工人姐姐迫少主當街下跪

2021-12-17 列印
■女傭疑不滿一名孩子的表現，迫使他於廣播道當街下跪。
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　　社交平台昨日流傳一段影片，疑有女傭不滿一名約三歲孩子的表現，迫使他於廣播道當街下跪，小朋友雙腿屈膝跪坐，其間雙手撐地及疑道歉，惟工人不為所動，任由小朋友繼續跪地。片段引起網民熱議，有人批評非常離譜，或造成小孩陰影。上載片段人士講述昨午四時許沿廣播道下行，該小朋友磕頭說着「sorry sorry」；及後工人姐姐指「Because he is naughty （因為他太頑皮）」。她指上載片段希望提醒家長要保護好小朋友。

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