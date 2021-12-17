離譜！工人姐姐迫少主當街下跪

德甲歇冬前最後一輪，焦點無疑是拜仁慕尼黑射手羅拔利雲度夫斯基，因為今晚主場迎戰禾夫斯堡，將是他獨攬兩項個人入球紀錄的大好機會。有如此明確的目標，此子勢加多兩錢肉緊，故今仗讓球主客和讓兩球「主勝」，可作過關膽。（香港時間周六凌晨03:45開賽）二○二一年是羅拔仔大豐收的一年，今年德甲已獨取多達四十二球，追平名宿轟炸機梅拿的紀錄。同時，他今年各項賽事合計已攻入六十八球，比年度入球紀錄保持者C朗拿度僅少一球而已，故今晚一戰作為本年最後一擊，為己為人勢使出渾身解數，以士哥領軍奏捷。這名波蘭神鋒近況也正處巔峰，近十一場為國家隊及球會上陣錄得十四個入球及三次助攻的驚人數據！拜仁各戰線近...

2021-12-17