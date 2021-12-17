  • 2021年12月17日 星期五
  • 23º
  • 63%
熱門： 幟哥雷伊許金山李嘉欣袁晴晴

日報新聞 > 港聞

夜遊六野豬遭「人道毁滅」

2021-12-17 列印
Previous Next

　　將軍澳前日有三頭小野豬結伴出城「夜遊」，惟一出家門遭遇不測，被漁護署擒獲，並即場「人道毁滅」。另外，堅尼地城青蓮臺昨日亦有三隻野豬被漁護署帶走，傳媒向署方查詢，獲告知亦已經「人道毁滅」。
　　香港野豬關注組在社交媒體發文指，前日下午五時許接獲市民通知指，有三隻小野豬在將軍澳泳池附近出現，之後走往港鐵站附近，再返回山邊。警員及漁護署職員到場監察；其後野豬到達寶康公園時被「人道毁滅」。
　　有網民質疑署方決定，希望署方「唔好再殺」。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
《豪宅王》2021華麗登場
Caleb's Redemption 2021
頭條日報 X OTO激安祭 低至2折
下載頭條App
hd