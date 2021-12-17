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新世界Microsoft合作支持大灣區初創

2021-12-17 列印
　　新世界發展有限公司昨日宣布，與Microsoft香港簽訂合作備忘錄，就集團培育初創企業的平台Eureka Nova推出的大灣區加速器計劃展開合作，有關計劃主要培育機械及人工智能初創企業。Microsoft香港將成為計劃的獨家技術贊助商，為入選計劃的初創企業提供雲端平台服務等技術支援，支持其業務發展。
　　Microsoft香港將為這些初創公司提供技術諮詢，包括協助初創企業滿足網絡安全的相關要求，以及建立可長期發展的內部架構。共有九間初創企業入選Eureka Nova第一期大灣區加速器計劃，將專注於機械人及人工智能領域。

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