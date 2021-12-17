  • 2021年12月17日 星期五
  • 23º
  • 63%
熱門： 幟哥雷伊許金山李嘉欣袁晴晴

日報新聞 > 港聞

精英運動員賽馬日 月底舉行嘉許出色港將

2021-12-17 列印
■賽馬日當天將舉行多場賽事。資料圖片
Previous Next

　　香港賽馬會將於本月二十七日（星期一）在沙田馬場舉辦「香港精英運動員賽馬日」，以嘉許香港運動員的出色表現，以及在香港體育學院成立三十周年之際，表揚體院為本港體壇的努力和付出。賽馬日當天將舉行兩場重點賽事，包括第三場的「香港體育學院30周年盃」，以及第七場的「香港精英運動員盃」。
　　其餘賽事大部份以香港運動員在今屆奧運會及殘疾人奧運會獲得獎牌的項目為名，七個項目包括劍擊、游泳、單車、乒乓球、空手道、羽毛球及硬地滾球，最後一項為馬會支持的馬術運動。香港精英運動員於東京奧運會取得史無前例的佳績，帶來六面奧運獎牌，並於殘疾人奧運會取得五面獎牌。
　　馬會讚揚體院對本港體壇貢獻良多，多年來培育不少本地傑出運動員。馬會與體院關係密切，體院成立至今，馬會撥捐超過七點三億元。馬會早前以對等配對形式撥款一點五億元，與特區政府設立「運動科研資助計劃」，於未來三年促進精英體育的科研工作及發展。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
《豪宅王》2021華麗登場
Caleb's Redemption 2021
頭條日報 X OTO激安祭 低至2折
下載頭條App
hd