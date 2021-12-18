  • 2021年12月18日 星期六
  • 19º
  • 56%
熱門： 何詩蓓安心出行委任證輕鐵鄧紫棋

日報新聞 > 港聞

採電子登記等措施減輪候時間

2021-12-18 列印
　　政務司司長李家超和政制及內地事務局局長曾國衞昨日到訪會議展覽中心，視察立法會換屆選舉中央點票站的籌備工作進度。曾國衞表示，今次選舉已採取多項措施，加快投票及點票效率。
　　曾國衞表示，今次選舉採取多種措施，減低投票輪候時間，包括首次採用電子選民登記冊等；政府亦已優化運票及點票流程，以降低點票時間。對於政府首次設立三個邊境票站，預計名額為十一點一萬人，但只有二點二萬人登記，他解釋，十一萬是政府「設定的最高處理量」，非當局目標，強調安排只為方便內地港人。
　　李家超則形容今次是中央完善選舉制度後首次立法會換屆選舉，意義重大，全港選民首次可選出九十位符合「愛國者治港」原則、以國家發展利益及香港長期繁榮穩定為依歸的議員，呼籲踴躍投票，不要讓破壞選舉的力量得逞。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
《豪宅王》2021華麗登場
Caleb's Redemption 2021
頭條日報 X OTO激安祭 低至2折
下載頭條App
hd