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立會會議廳改掛國徽用於宣誓

2021-12-18 列印
　　第七屆立法會任期會在明年一月展開。在立法會會議廳，主席座椅背後原本懸掛區徽，但已更換成國徽。立法會秘書處指根據《國旗及國徽條例》，舉行議員宣誓的場地必須懸掛國徽，詳情將適時公佈。立法會主席梁君彥亦指預計宣誓儀式完結後，會換回區徽。梁君彥已報名出選功能組別工業界（第一），另一名候選人是自由黨的梁日昌。

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