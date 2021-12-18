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新版「安心」增「繼續申請健康碼」按鍵

2021-12-18 列印
　　香港與內地通關在即，「安心出行」將於下周二推出3.0.1版本，提供新功能，包括新增「繼續申請健康碼」按鍵，用戶將出行紀錄上載到「港康碼」系統後，可透過新增按鍵直接轉到「港康碼」網頁繼續申請，毋須重新輸入密碼，令用戶登入「港康碼」系統更為方便，簡化申請流程。
　　新版本亦會加入自動輸入一次性驗證碼功能，iOS及Android用戶透過手機收到驗證碼短訊後，可一按自動輸入一次性驗證碼，毋須人手輸入。
　　另外，工聯會要求政府盡快與內地落實恢復通關安排，希望至少撥出一半配額予人道和恩恤需要，及有醫療和跨境工作需要人士；又指有長者和基層人士未能使用智能電話申請「港康碼」，建議當局設立非網上登記渠道。

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