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明日轉涼最低14℃雷伊料冬至減弱

2021-12-18 列印
　　一股強烈東北季候風正影響華南，本港各區氣溫昨午普遍較前日下降約三度。天文台表示，未來幾日風勢仍然頗大，星期日早上會轉涼，氣溫最低只有十四度，市民外出要多穿衣服。預測聖誕假期，因有東北季候風補充影響華南地區，屆時天氣會再度轉涼。
「C」形彎移向海南島
　　而強颱風雷伊昨日橫過菲律賓，並進入南海南部，預料雷伊將保持強颱風姿態趨向越南，明日「C字型」急轉彎，移向海南島及廣東一帶，並將於下周二即冬至當日，進入香港四百公里範圍，但屆時雷伊會減弱為熱帶低氣壓，其後會消散。天文台指今日市區最低氣溫十六度，新界再低幾度，明日市區氣溫最低只有十四度。而未來數天早上比較清涼。到星期一和二因受到雷伊外圍雨帶影響，天氣會多雲和有雨。

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