  • 2021年12月18日 星期六
  • 19º
  • 56%
熱門： 何詩蓓安心出行委任證輕鐵鄧紫棋

日報新聞 > 港聞

九巴再現「刺客」 六旬翁臀中招

2021-12-18 列印
Previous Next

　　再有巴士「刺針」出現，一名男子昨乘搭九巴八十九號線期間，感到臀部一陣刺痛，赫然發現座位插着一支縫紉針，九巴報警處理。警方將案件列作刑事毀壞案處理。
　　一名六十四歲姓伍男子昨午與友人於龍翔道鑽石山站外，登上一輛八十九號線九巴，打算前往沙田，他在車廂下層左邊一個座位就坐後，突然感到臀部刺痛，起身才發現竟然有一枚縫紉針頭藏在座位上。男子立即通知車長，車長把該巴士駛回黃大仙巴士總站，然後報警處理。
　　九巴指出，十分重視事件，已派職員慰問，並會配合警方調查。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
《豪宅王》2021華麗登場
Caleb's Redemption 2021
頭條日報 X OTO激安祭 低至2折
下載頭條App
hd