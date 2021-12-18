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灣仔海濱新主題區 可租水上單車暢遊

2021-12-18 列印
■灣仔海濱新主題區內設有維港首條「海岸堤階」。
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　　灣仔海濱休憩用地的「水上活動及康樂主題區」第二期將於下周五開放，主題區內設有維港首條「海岸堤階」；市民亦可租用場地內二十艘水上單車，在主題區內暢遊，活動將試行半年。「海岸堤階」連同鄰近長約二百八十米的新海濱長廊，把港島北的海濱長廊延長四成至七點四公里，市民將可從石塘咀沿海濱區步行至炮台山。「海岸堤階」狀似梯級，讓遊人可拾級而下親近水體；堤階亦可化作看台，讓遊人迎着海風，及觀看賽事或表演。

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