選委界別40議員深夜揭盅 盛智文馮煒光盧維思落選

■政制及內地事務局局長曾國衞及選舉管理委員會主席馮驊，在晚上大約十一時開啟票箱。

完善選舉制度後舉行的首場立法會選舉昨日結束。投票在晚上十時半結束後，選出四十名立法會議員的選委會界別，在昨晚二時有初步結果。「英文人」蘭桂芳之父盛智文、前投資推廣署署長盧維思和「普通話人」政協委員屠海鳴和鳳凰衛視主持曾靜漪，以及前新聞統籌專員馮煒光、全國港澳研究會理事黃梓謙和等十一人遭淘汰，九名轉跑道競逐連任的立法會議員全部連任成功。立法會選舉昨晚十時半結束。選出四十個立法會議席的選委會，截至九時共有一千四百二十一名選委投票，投票率百分之九十八點一四。政制及內地事務局局長曾國衞及選舉管理委員會主席馮驊在晚上大約十一時開啟票箱後，隨即展開點票工作。其間選委會界別候選人何君堯、盧維思和梁毓偉等人在旁監票。選管會主席馮驊原定凌晨十二時半見記者公佈最終投票率，但據了解，有關數字遲遲未出爐，在場記者等候超過一小時，至截稿前仍未能公佈。點票人員在凌晨將首批選委界別選票放入光學標記閱讀機，直至凌晨一時，仍在裁定部份問題選票。在點票時間結束後三小時，三大界別的最終投票率及選委會界別投票結果仍然未能產生。據記者在現場了解，選委會界別有十多張問題選票需要裁決。由於選票要求選委用筆填滿空格，惟有個別選民在空格內畫上剔號，亦有人在空格旁邊做標記，有選票被裁定無效。直至深夜二時，初步點票結果顯示，五十一名選委會界別的候選人中，十一名被淘汰的候選人包括盧維思，電工刁勝雄、馮煒光、全國港澳研究會理事黃梓謙、全國政協委員屠海鳴、民建聯陳凱榮、孫中山後人孫勇威、盛智文、科大廣州分校副校長吳宏偉、工聯會車長蔡永強、鳳凰衛視主持曾靜漪。民建聯及工聯會各有一人出局，民建聯派出的六人名單中，最年輕陳凱榮落馬。工聯會方面，理事長黃國、副會長麥美娟和現任勞工界議員陸頌雄順利進入議會，基層出身車長蔡永強則落榜。另一邊廂，新民黨和經民聯所有選委會界別參選人都順利晉級，包括新民黨陳家珮、議員容海恩，和前保安局局長黎棟國。經民聯陸瀚民和梁美芬亦都成功入局。選委界別候選人、民建聯林琳形容今次選舉安排有新突破，今次覺得好「surprised」 ，指「平時畫完選票就投入去，今次有部機去『過』你張飛」，檢查選票是否真的有四十個選項。她又指，點票仍然有出現問題選票有點「surprised」，認為照道理經機器篩選過，應該不會有問題選票，不知道出現問題選票的原因。梁振英：選民具廣泛代表性選委會界別投票率逾九成，梁振英表示，選舉委員會的選民來自五個不同界別，來自社會各階層、行業和社會背景，有廣泛和實在的代表性，在社會事務上也有重要影響力，不少人還是大忙人，能夠有九成以上的人出來投票，實在難得，而選委踴躍投票，帶來很好的示範和指標作用。他又指，今次是本港完善選舉制度後，首次舉行的立法會換屆選舉，投票意義除選賢與能外，主要是向過去令香港蹉跎歲月、停滯不前的選舉制度，及選出的部分議員說不。他相信，由當選者組成的新一屆立法會，能掌握好國家發展勢頭，讓市民有更好的生活。功能組別商界投票最躍躍另外，功能界別將選出三十個席位，共有六十八人參選。截至昨晚九時半，投票率為百分之三十點九二。投票率最高的界別是商界（第三），有百分之九十八點九六；其次是漁農界的百分之九十六點五三；第三是科技創新界，有百分之九十五點八九。最低是社會福利界，只有百分之十八點二七。選舉管理委員會主席馮驊早前透露，功能界別選票因要由全港票站運到中央點票中心點算，預計要今日最早中午時，才有完整結果。