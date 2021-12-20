直選逾130萬人投票 非建制料全出局

二○二一年立法會換屆選舉昨天投票，九十個立法會議席中，地區直選佔二十席，功能界別佔三十席，選委會界別佔四十席。截至昨晚九時半，地區直選投票率為百分之二十九點二八，低於一六年同時間的百分之五十點二；功能界別投票率為三十點九八，低於上一屆的百分之六十五點九；而選舉委員會界別投票率則逾九成。全港設六百三十個票站，地區直選選民共四百四十七萬多人，投票由昨早八時半開始，截至昨晚九點半，累計投票率為二十九點二八。投票率最高三個地區，先後為百分之三十點八五的新界西南、百分之三十點六六的九龍東和百分之三十點五的九龍中。各建制地區直選候選人早上開始爭相告急。當中，民建聯全員告急，多數人獲重量級政治明星落區撐場。相比之下，非建制候選人氣勢明顯較弱。香港研究協會發表首輪票站調查結果，截至晚上九時三十分，譚香文、馮檢基機會極少；港島東選區，工聯會吳秋北當選機會極大，民建聯梁熙和新民黨廖添誠機會均等，潘焯鴻機會較小。香港研究協會從全港六百三十個票站中抽取一百六十四個票站進行票站調查，結果顯示，港島東工聯會吳秋北機會極高，民建聯梁熙及新民黨廖添誠機會均等：非建制潘焯鴻機會較小。港島西新民黨葉劉淑儀和民建聯陳學鋒機會極大：獨立民主派方龍飛機會極小。九龍東工聯會鄧家彪和民建聯顏汶羽機會極大，民主思路陳進雄和非建制胡健華機會極小。九龍中民建聯李慧琼和建制派楊永杰機會極大，譚香文機會極小。九龍西民建聯鄭泳舜和西九新動力梁文廣機會極大，馮檢基機會極小。新界北民建聯劉國勳機會極大，香港新方向張欣宇和沈豪傑機會均等，曾麗文機會極小。新界東北陳克勤和李梓敬機會極大，非建制黃成智、黃穎灝機會極小。新界東南民建聯李世榮和專業動力林素蔚機會極大，蔡明禧機會極小。新界西北周浩鼎和田北辰機會極大，新思維黃俊瑯機會極小。新界西南陳恒鑌陳穎欣機會極大，獨立民主派劉卓裕機會極小。