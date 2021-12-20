市民爭搭免費車 逼爆打卡景點

■不少市民到海洋公園遊玩。

■大批市民輪候過海隧巴。

昨天立法會換屆選舉，由於港鐵、巴士公司和電車全日不收車資，除了方便市民去投票，亦掀起了「出行熱潮」，大批市民一家大細，把握免費乘車良機，四出遊玩，巴士站大排長龍，電車經常客滿，港鐵人流不息，其中銅鑼灣及深水埗站一度實施客流管理措施。正在維園舉行的工展會人頭湧湧，不少市民一邊慳車錢，一邊掃平貨，通道水洩不通。有市民離開時，等了六班叮叮才上到車。不少市民亦搭巴士去郊外，多個景點擠滿遊人。在政府推動下的全民免費搭車日，三大公共交通昨日提供免費乘車優惠，除機場快線外，市民可免費乘搭港鐵、輕鐵及港鐵巴士。巴士方面，九巴、新巴、城巴、龍運及新大嶼山巴士部份路線免費，但不包括機場巴士「A」及「NA」線、通宵巴士「N」線等。至於電車則是全線免費。工展會人潮多帶旺生意大批市民把握機會，享受「零車費」周圍去。不少人行山郊遊，多條郊遊熱門巴士路線大排長龍，鑽石山、筲箕灣等巴士站無一倖免，多個景點打卡位，包括大棠楓香林、大澳、赤柱等全日人流絡繹不絕。過海隧道巴士亦大受歡迎，座位、企位均一位難求，有在大埔等候巴士前往尖沙咀的市民表示，等了半小時亦未能上車。北角、中環等多個港鐵車站亦迫滿人潮，市民要排隊上車，恍如平日返工繁忙時間。銅鑼灣站下午人流量高，多個出入口要實施人流管制措施，往維園的出入口，長期只准出，不准入，當中不少人是前往工展會，有市民笑稱，「好似去緊年宵」。有住東涌的市民計算過，來回車費節省了五十多元。在前往元朗西的過海隧巴總站，數十人手執大包細包「戰利品」候車。有市民指，趁免費搭車，從新界西過海去工展會，買優惠價食品日用品，感覺會更「抵」。有參展商表示，對昨日人流暢旺感到意外，指生意升了三成多，形容好像回到以前。兩大主題樂園亦同樣迫滿人。不少市民藉假期到迪士尼樂園遊玩，欣澳站中午已擠滿人，有市民更指，昨日是在迪士尼見過最多人的一次。到訪海洋公園的人流亦同樣絡繹不絕，適逢園方推出聖誕主題活動，設有歐陸式的聖誕市集，有家長帶同小朋友入內遊玩，入園位置出現人龍，市民要排隊入場。多間交通營辦商亦因應客量加密班次。港鐵已加強列車服務，各車站有職員協助乘客，亦額外增派約六百名人員協助。