殺入400米自由泳決賽 何詩蓓世錦賽再奪銅

香港「女飛魚」何詩蓓在阿聯酋首都阿布扎比舉行的世界短池游泳錦標賽，日前在女子二百米及一百米自由泳連奪兩金，昨午轉戰四百米自由泳，以總排名第四位打入昨晚的決賽，結果她奪得銅牌，是今屆賽事個人第三面獎牌，國家隊的李冰潔則一落水就領先，以首名碰池贏得金牌。昨午的女子四百米自由泳初賽，何詩蓓排在第四組第四線出擊，以四分零二秒五七完成，以小組首名、總排名第四位晉級決賽。國家隊的李冰潔則游出四分零一秒二六，以預賽首名出線。在昨晚的決賽，何詩蓓在起跳方面落後，李冰潔反應最快領放，何詩蓓保持在第二、三位之間，李冰潔以三分五十五點八三得第一名，何詩蓓落後李冰潔兩秒二九，取得銅牌。二十四歲的何詩蓓於今屆世錦賽，愈戰愈勇，先後在主項二百米自由泳以破世界紀錄奪金，並在一百米自由泳破大會紀錄封后。她早前指能奪兩金對她意義重大，因是歷來第一位單屆世錦賽贏得女子一百米和二百米自由泳的泳手。雖然四百米自由泳並非何詩蓓的最強項目，但她在今季的國際游泳聯賽（ISL），八次出賽該項目並贏出其中七場。何甄陶晉身50自決賽另外，港隊男將何甄陶昨晚亦出戰男子五十米自由泳決賽。他前天先後在初賽及準決賽，游出二十一秒三六及二十一秒二二，一日內兩次打破由已故泳手杜敬謙保持香港紀錄，更成功以總成績第八名晉級決賽，成為繼杜敬謙之後，第二個晉級世錦賽決賽的香港男泳手。最終他以二十一秒二七在決賽八名泳手中敬陪末席。此外，港隊代表伍棹然、何甄陶、吳欣鍵、卓銘浩在男子四乘五十米自由泳接力，游出一分二十九秒零四，造出新香港紀錄，在十五隊之中總成績排第十，未能晉級決賽。