逾萬警力出動 確保選舉暢順

為確保新一屆立法會選舉有序舉行，警方在全港多區出動逾萬警力，以防範突發事件。警務處處長蕭澤頤及保安局局長鄧炳強均巡視各區票站。蕭澤頤到大圍票站投票後表示，警方調配超過一萬警力，在全港多區維持選舉暢順，同時會在線上和線下加強情報搜集。鄧炳強亦巡視為選舉而啟動的保安局緊急事故監察及支援中心，確保選舉安全有序進行，同時為當值人員打氣。鄧強調，保安局及轄下紀律部隊嚴陣以待應對今次選舉，若有人企圖破壞選舉，執法部門必定果斷執法，不會讓違法份子逍遙法外。此外，廉署調配各部門共九百人在各地點執勤，確保選舉廉潔公正地舉行。廉政專員白韞六亦巡視廉署大樓的執行處應對指揮中心，以及廉署二十四小時舉報中心。