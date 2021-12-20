李國章：需查清國殤之柱擁有權

港大早前要求支聯會移走國殤之柱，其後創作者高志活介入，要求由他親自來港拆除，但港大一直未有回覆。港大校委會主席李國章昨表示，處理國殤之柱擁有權尚未查清要移走有困難，指原本提供法律意見的律師行辭任後，要另覓法律意見。李國章表示，國殤之柱設於港大二十四年，但無人曾賦權容許放置，現時支聯會及學生會亦相繼解散，仍在釐清國殤之柱的擁有權誰屬，早前諮詢律師意見時，獲建議必須移走國殤之柱，但及後律師辭職，港大現階段需要重新聘請律師，索取意見。他強調，國殤之柱的擁有者角色未有明確答案，校方需先查清擁有權誰屬。