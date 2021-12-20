﻿疫苗氣泡下月擴至所有食肆﻿ ﻿已打兩針Omicron患者情況穩定﻿

政府早前已預告，考慮適時擴大「疫苗氣泡」適用範圍，推動市民接種新冠疫苗。政府專家顧問許樹昌建議，元旦過後將「疫苗氣泡」擴展至所有食肆，即市民要完成接種才可進入，又指本港首十一位變種新冠病毒Omicron患者，全部肺片無花，均不用抗病毒藥，因為絕大部份個案已打兩針疫苗。許樹昌昨天在電視節目訪問建議，元旦過後將「疫苗氣泡」擴展至所有食肆，即市民要完成接種才可進入。他解釋，本港首十一位Omicron患者，全部肺片無花、無肺炎，均不用抗病毒藥，部份人就算入院時病毒量高，數天後就下降，甚至檢測呈陰性。他說市民要明白他們的病情如此輕微，因為絕大部份個案已打兩針疫苗；南非受感染入院的患者，大部份都未打針。本港現時將出現Omicron個地區納入的高風險A組指明地區，來自當中十三個疫情較嚴重地方的人士，抵港後首七天要在竹篙灣檢疫中心隔離，但不包括單日新增過萬宗Omicron個案的英國。許樹昌指不少英國留學生會在假期返港，料當局擔心一將英國加入列表，檢疫中心很快會爆滿。他相信，政府開始要找一至兩間指定酒店，專門接收從Omicron高危地區的返港人士。就國泰航空一名貨機機師上周在家檢疫期間，確診感染Omicron，許樹昌指出，該名三十六歲染疫機師曾在社區逗留三天，雖然圍封其所住的祥興大廈後未有發現確診個案，但由於病毒有潛伏期，加上有五十戶無應門，仍要觀察十四天，確保其密切接觸者等相關人士沒有出現新個案。他認為機組人員在家檢疫的做法存在隱憂，因要做檢測、買食物，始終與社區有接觸，政府要設法填補漏洞，建議衞生署上門採取樣本。另外，食衞局局長陳肇始表示，當局正與航空公司商討，以減低機組人員豁免檢疫帶來的風險。