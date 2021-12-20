港增八宗輸入個案 巴勒斯坦烏克蘭列A地區

本港昨天新增八宗新冠肺炎輸入個案，七宗涉及變異病毒株，包括一名機組人員及外傭。政府將於十二月二十二日凌晨零時起，將有Omicron個案的巴勒斯坦和烏克蘭列為A組指明地區，於二十一天內曾逗留當地的非香港居民不准入境。新增輸入個案涉及的四十六歲男機組人員，於上周五從意大利抵港，抵港時在機場的檢測結果呈陽性，帶有N501Y變異病毒株。而染疫的外傭是一位四十二歲男子，於上周一從印度經阿聯酋抵港，在青衣華逸酒店檢疫期間確診，帶有N501Y變異病毒株。 其餘六宗個案分別從法國、英國、瑞士、西班牙及肯尼亞抵港，其中從肯尼亞抵港的三十一歲男子，早前在內地已接種三劑國藥疫苗，亦帶有N501Y變異病毒株。