薛永恒︰港粵目標一致 通關快有好消息

本港與內地通關在即，創新及科技局局長薛永恒昨日指，本港已具備與內地恢復通關的基本條件，目前有待中央決定具體通關時間，相信很快將有好消息。正式通關時，手持「港康碼」的市民，可以在政府網頁轉換成「粵康碼」，而通關安排會是粵港對等，即是北上和南下都要轉換健康碼。薛永恒續指，兩地部份防疫方式有所不同，但最終目標一致，問題只是如何對接，相信「港康碼」轉換成「粵康碼」可解決問題。