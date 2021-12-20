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薛永恒︰港粵目標一致 通關快有好消息

2021-12-20 列印
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　　本港與內地通關在即，創新及科技局局長薛永恒昨日指，本港已具備與內地恢復通關的基本條件，目前有待中央決定具體通關時間，相信很快將有好消息。正式通關時，手持「港康碼」的市民，可以在政府網頁轉換成「粵康碼」，而通關安排會是粵港對等，即是北上和南下都要轉換健康碼。
        薛永恒續指，兩地部份防疫方式有所不同，但最終目標一致，問題只是如何對接，相信「港康碼」轉換成「粵康碼」可解決問題。

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