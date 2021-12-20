內地增44宗本土感染 浙江廣東爆未停

內地前天新增四十四宗新冠肺炎本土病例，當中浙江紹興及寧波共佔三十一宗，廣東亦有三宗，分別在東莞及廣州。東莞市過去一周累計報告十三宗確診病例，均在大朗鎮。由於東莞個案有增加趨勢，大朗鎮部份區域昨天起調整為中風險地區。東莞市政府表示，當地本次疫情前八宗個案均感染Delta變異株，基因組序列高度同源，經研判，目前十三名患者屬同一傳播鏈。此外，北京通州區疾控中心公佈，一名畫室學生的檢測結果呈陽性，當區立即對畫室進行管控，對排查出的密切接觸者、次密切接觸人員隔離管理。目前正在對畫室開展全員和環境核酸檢測。