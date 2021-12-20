獨行賊鎅刀劫便利店 女職員受驚一度落淚

油麻地碧街一家便利店前晚突遭賊人光顧，獨行男子亮出鎅刀打劫，掠走二千七百元逃去，警方接報趕抵調查，被鎅刀指嚇的女店員驚魂甫定，在現場助查時驚至一度拭淚。稍後警員在附近街道尋回被拋棄鎅刀，正通緝中年賊歸案。涉事一家便利店位置近廣華醫院，警員向便利店職員了解案發經過，警方把案件列作行劫，交油尖警區刑事調查隊跟進。近期幾乎新月都發生便利店劫案，但大多被警方偵破，犯案動機主要涉及經濟拮据或與不良嗜好有關。