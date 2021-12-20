醫護持續流失 梁智鴻：須找「病源」

醫管局前主席梁智鴻在港台節目表示，面對公立醫院醫護持續流失，有需要找出當中「病源」，即使聘請海外醫生，認為通過基本試才可掛牌，屬簡單、公開、公平方法，確保市民獲得達到基本醫療水平的服務。面對醫護流失，他指出醫管局核心原則是吸引及保留醫生，並鼓勵醫護發展，面對他們或因工作壓力大、移民而相繼離職，有需要研究原因，找出當中的「病源」。至於海外醫生補充，他質疑無從判斷醫療水平，認為通過基本試後才可掛牌，屬公平的方法。