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醫護持續流失 梁智鴻：須找「病源」

2021-12-20 列印
　　醫管局前主席梁智鴻在港台節目表示，面對公立醫院醫護持續流失，有需要找出當中「病源」，即使聘請海外醫生，認為通過基本試才可掛牌，屬簡單、公開、公平方法，確保市民獲得達到基本醫療水平的服務。
　　面對醫護流失，他指出醫管局核心原則是吸引及保留醫生，並鼓勵醫護發展，面對他們或因工作壓力大、移民而相繼離職，有需要研究原因，找出當中的「病源」。
　　至於海外醫生補充，他質疑無從判斷醫療水平，認為通過基本試後才可掛牌，屬公平的方法。

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