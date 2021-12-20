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男子危站青馬橋邊 慢線一度封閉

2021-12-20 列印
　　青馬大橋駛往機場方向昨近中午時份，有人危站橋邊，幸最後有驚無險，男子終被勸服返回安全位置。有駕駛人士昨早十一時半報警指，發現有一名男子於橋上欄杆外危險位置徘徊，警方、消防、救護員及談判專家接報到場，展開游說，警方、消防及海事處船隻在橋下海面戒備。最終男子被勸服，由消防員協助下返回安全位置。
　　受事件影響，青馬大橋往機場橋面一段慢線一度要封閉，要開放下層通道，至下午二時許，運輸署宣佈青馬大橋去機場，橋面一段慢線重開，交通回復正常。

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