港鐵站交收教服食方法 網上兜售高濃度THC 賣家猖獗避警巡查

■賣家表示完成交易後，可供應稀釋工具及教材影片。

隨着近年多個歐美國家宣佈大麻合法化後，CBD（大麻二酚）產品於全球大行其道，相關商品更在香港隨處可見，惟當中或含有未經完全過濾掉的危險藥物成份THC（四氫大麻酚），一旦管有或買賣，隨時觸犯法例。《星島日報》報道，記者發現有人借用不同網絡渠道，擺明車馬出售含高濃度的THC產品，甚至有人供售THC煙油原材料，兼送稀釋教學器具，疑欲避開警方近日在市面巡查執法。除此之外，一些本地及外國網上平台，仍可購買同類產品，毒品入港可謂防不勝防。執法部門近來多次針對市面涉含有THC成份的CBD類產品執法，不過記者於網上仍見相關產品的蹤影，個別網店甚至明目張膽地打正含THC成份的旗號推銷產品，主要涉及不同類型的電子煙油，另外一些網購平台仍存不同CBD產品。記者於通訊軟件Telegram中，一個主要討論及銷售CBD及大麻等相關議題的群組內發現，不少網民對警方的執法行動是污名化CBD產品。在此之際，有群組成員趁機推銷一批來自外國的CBD煙油，惟未有提供相關資訊，僅指可私訊商議。記者佯裝購買，與該名賣家聯絡。提供了一批含THC煙油的照片，當中畫有一些標記，推斷是已賣出的貨品。THC煙油易收納 價格高於大麻賣家續稱，這批煙油均含有THC，濃度比例約介乎八成五至九成五左右，屬濃度非常高的THC煙油，「唔同款式有唔同比例。」語畢對方立即追問所住哪區，可隨時面交，看似急欲出貨。賣家稱，這批煙油每支售一千一百元，另外需多付三百元作車費。翻查資料，該款煙油產自美國，符合當地法例管制。至於如何流入香港，賣家未有透露。據悉，這批THC煙油於香港、內地、台灣的地下市場廣受歡迎，價格亦非常高，甚至高於大麻市價，平均每七克約售八百至一千元。由於該款煙油標榜高濃度THC，且易於收納，不易被人發覺，即使價格再高，仍有多人追捧。部份THC煙油銷售提供稀釋器具上述個案僅冰山一角，記者亦於其他平台接觸到一個大型THC煙油及其他毒品的銷售網絡，範圍遍及兩岸三地，銷售對象以內地為主，同時可作「國外發貨區」。記者接觸到其中一名賣家。該名操普通話的賣家稱，可出售CBD煙油以及THC煙油，並追問記者「是進貨還是自用。」對方隨即傳來一段介紹產品的影片，展示了兩款THC煙油，分別為透明偏黃的成品油，以及透明偏橙的未經稀釋原料油，若選購後者，在完成交易後會提供稀釋教學及相關器具。對方進一步介紹，指約十克的原料油，可稀釋至一百至二百毫升的煙油，如果熟手的話，最多可以倍計，稀釋至二百至四百毫升，分拆出售的話利潤可達雙倍。他續指，成份包含多種「策劃藥」（designer drug），包括但不局限於合成大麻素和植物成份，強調「可通過所有違禁藥物檢測」。至於售價方面，這批原料油每一百克售六千七百元，每二百克則售一萬一千元，惟需靠虛擬貨幣作交易。賣家另指，他們在香港有人協助交易，付款後可在指定地點交收。海關去年檢181公斤THC成份產品據了解，人體吸收THC後，會有精神鬆弛、瞳孔放大、飢腸轆轆之感，視覺、嗅覺、味覺、觸覺等感官更加敏銳。此外，用家說話滔滔不絕、出現輕微幻覺、動作及反應遲鈍。長期濫用更會導致內分泌失調、結膜炎、支氣管炎，以及患上與吸煙有關的疾病。警方網頁指出，CBD是另一種大麻素。雖然CBD不是危險藥物，不受危險藥物條例的管制，但應注意的是，CBD產品可能含有低濃度的THC，而含有任何濃度THC的產品都被視為危險藥物，並受監管。海關回覆指，由一九年至今年十月，共檢獲二百九十七公斤含THC成份的物品，去年全年達一百八十一公斤，較一九年全年激增一百六十三公斤。而今年首十月亦檢獲九十八公斤。