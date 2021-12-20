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羅致光：安老服務樽頸為場地及人手

2021-12-20 列印
■羅致光稱安老服務平均輪候時間減少，惟處所和人手仍嚴重短缺。
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　　安老服務需求日趨緊張。勞工及福利局局長羅致光昨日發表網誌稱，日間照顧服務的樽頸位是地方和處所，家居照顧服務的主要樽頸是人手。他承認雖然政府增加資助，而機構亦提高了薪酬，人手短缺依然嚴重，過往幾年的空缺率仍然維持在百分之十八至二十一之間。
　　他稱在現屆政府任期開始時，由於日間護理服務短缺，需求急速增加，輪候時間於二○一八年底升至十二個月，政府便透過「長者日間護理單位買位計劃」，在符合資格的安老院設立日間護理單位，平均輪候時間已稍為紓緩，縮短至八個月，而家居照顧服務輪候時間減至五個月。但日間照顧服務的樽頸是地方和處所，而家居照顧服務的主要樽頸是人手。政府採取的策略便是按部就班增加資源，運用服務需求帶動服務供應。

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