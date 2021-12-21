非建制大敗 僅狄志遠入局 民建聯掃19席最大贏家

國務院民主發展白皮書 指立會選舉展現新氣象 立法會選舉結束，國務院新聞辦公室發表《「一國兩制」下香港的民主發展》白皮書，指完善香港選舉制度推動香港民主發展重回正軌，今次立法會選舉過程公開、公平、公正、安全、廉潔，充份展現了香港民主實踐的新氣象，新選舉制度吸引了不同背景人士參選，「五光十色」、多元多樣是前所未有、亦具政治包容性，並不是「單聲道」，候選人代表不同的政治光譜、多名持不同政見主張人士，都獲提名參選。 白皮書指，全部九十個席位都有競爭，沒任何人自動當選，是香港回歸以來從未有過。白皮書強調，選舉回歸理性、乾淨競爭、真正體現選舉本意，而完善後的香港選舉制度既維護了政權安全，又實現香港廣大居民的民主權利，為實現「雙普選」目標創造有利條件。

新一屆立法會選舉日前結束，選出九十個議席，包括地方選區二十席、功能界別三十席，以及選委會界別四十席。其中民建聯合共取得十九個議席，成為最大贏家；工聯會則取得八議席，成為第二大黨。至於自稱非建制候選人，則只有新思維在功能組別取得一席。整體而言，九十名議員中，至少三分一人有議會經驗，其餘大部份屬新人。民建聯共取得十九個議席，佔整體議席超過兩成，成為立法會最大黨；其次是工聯會，贏得八個議席；經民聯則獲七個議席；新民黨有五席；自由黨亦有四席。張華峰鍾國斌連任失敗今次選舉共有三十三名議員爭取連任，其中三十一人連任成功，另兩人落敗，包括前金融服務界議員張華峰及前紡織及製衣界議員鍾國斌。至於自稱非建制派候選人，則只有新思維狄志遠在社會福利界取得一席，地區直選的參選人包括以獨立身份參選的馮檢基等，均被擊敗。民建聯主席李慧琼表示，民建聯在地區直選得票率為百分之五十一點四，形容取得十席得來不易，今次取得成績符合預期，同時亦有突破。對於全國僑聯副主席盧文端早前表示，建制派全取九十席等於「墮入陷阱」，她回應指，民建聯尊重盧的個人立場，但強調今場選舉充份體現良性競爭。工聯會會長吳秋北指，工聯會將在議會發揮更積極作用，未來四年會繼續為「打工仔」爭取權益；經民聯主席盧偉國則促請政府落實各項發展及惠民措施。政府將於下月三日上午十一時，在立法會會議廳舉行議員宣誓儀式，由特首林鄭月娥監誓。劉兆佳：非建制兩面不討好全國港澳研究會副會長劉兆佳認為，選舉結果顯示非建制派兩面不討好，這個稱號亦會逐步消失；中大政治與行政學系高級講師蔡子強則指，九十個議席幾乎由建制派贏得，相信非中央樂見。