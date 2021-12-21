非建制大敗 僅狄志遠入局 民建聯掃19席最大贏家

民建聯共取得十九個議席，佔整體議席超過兩成，成為立法會最大黨；其次是工聯會，贏得八個議席；經民聯則獲七個議席；新民黨有五席；自由黨亦有四席。
張華峰鍾國斌連任失敗
今次選舉共有三十三名議員爭取連任，其中三十一人連任成功，另兩人落敗，包括前金融服務界議員張華峰及前紡織及製衣界議員鍾國斌。至於自稱非建制派候選人，則只有新思維狄志遠在社會福利界取得一席，地區直選的參選人包括以獨立身份參選的馮檢基等，均被擊敗。
民建聯主席李慧琼表示，民建聯在地區直選得票率為百分之五十一點四，形容取得十席得來不易，今次取得成績符合預期，同時亦有突破。對於全國僑聯副主席盧文端早前表示，建制派全取九十席等於「墮入陷阱」，她回應指，民建聯尊重盧的個人立場，但強調今場選舉充份體現良性競爭。工聯會會長吳秋北指，工聯會將在議會發揮更積極作用，未來四年會繼續為「打工仔」爭取權益；經民聯主席盧偉國則促請政府落實各項發展及惠民措施。
政府將於下月三日上午十一時，在立法會會議廳舉行議員宣誓儀式，由特首林鄭月娥監誓。
劉兆佳：非建制兩面不討好
全國港澳研究會副會長劉兆佳認為，選舉結果顯示非建制派兩面不討好，這個稱號亦會逐步消失；中大政治與行政學系高級講師蔡子強則指，九十個議席幾乎由建制派贏得，相信非中央樂見。