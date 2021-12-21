工聯會八人當選成第二大黨 12非建制候選人全數落敗

立法會選舉地區直選塵埃落定，建制派全取二十個議席，整體得票數較上屆一六年立法會選舉大增三十七萬票，投票率為百分之三十點二。其中民建聯成為大贏家，於十個選區中均取得一個議席。至於工聯會，則派出九人參選，其中八人當選，其中在地區直選贏得三席，選委界奪得三席，功能組別就在勞工界取兩席，成為立法會第二大黨。今次地區直選中，建制派全取二十個議席，投票率為百分之三十點二。整體而言，建制派在十區共取得約一百二十三萬票，相比二○一六年立法會選舉地區直選的總得票，增加約三十七萬票，亦較前年區議會選舉中建制派的整體得票，增加超過兩萬票。民建聯在十個選區均取得一席，共有十席，所得票數超過有效票總數一半，成為最大贏家。九龍中的李慧琼及新界西北的周浩鼎，得票分別逾九萬，成為「票王」及「票后」；同時當選的黨友還包括梁熙、陳學鋒、鄭泳舜、李世榮、劉國勳、周浩鼎、陳恒鑌及陳克勤。四人得票不足三成 被沒收選舉保證金工聯會派出的三名候選人亦全部獲勝，包括港島東吳秋北、九龍東鄧家彪及新界西南陳穎欣。此外，亦有一批新面孔進入議會，包括「香港新方向」的張欣宇，他在新界北選區拿到逾萬票，以第二名晉身議會，擊敗有鄉事背景的元朗區議會主席沈豪傑。至於十二名被視為非建制派的候選人均落選，包括在港島區，報稱獨立民主派的方龍飛、無政黨的潘焯鴻；九龍選區，獨立身份的馮檢基、譚香文、胡健華及陳進雄；新界選區的蔡明禧、黃成智、黃頴灝、曾麗文、劉卓裕和黃俊瑯。十二人中，除了三人得票過一萬，其他人都只得八千票或以下。其中更有四人得票不足總投票數百分之三，會被當局被沒收五萬元的選舉保證金。其中新界東南的蔡明禧，在其擔任區議員的「翠林」選區，只獲得一百九十九票，較前年區選得票減少超過四千票。此外，非建制派則在十區只得約九萬票，較一六年少約一百一十萬票，亦比前年區議會選舉減少超過一百五十萬票。