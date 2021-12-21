張華峰敗陣 李惟宏冀團結同業

在金融服務界功能界別，首次參選的香港證券業協會主席李惟宏，以三百一十四票，擊敗競逐連任的經民聯張華峰。李惟宏形容，張華峰是自己的前輩，無論是否他的支持者，都希望可團結業界，以更積積態度跟進業界問題。張華峰只獲一百六十九票落敗。經民聯主席盧偉國形容張是「性情中人」，當然有一定的情緒，對於落敗原因，盧偉國認為有很多因素。李惟宏表示，對於當選抱平常心，過程中已全力以赴，又指業界「有好大求變的聲音」，目前最重要的工作是團結業界，希望更創新、更多元化，尤其要協助中小型企業轉型，提升專業水平，以融合大灣區發展，未來四年會帶領業界融入前海發展及國家大局，聚焦創新科技。