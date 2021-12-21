  • 2021年12月21日 星期二
  • 19º
  • 84%
熱門： 居屋安心出行冬至季候風王力宏

日報新聞 > 港聞

直選投票率逾三成 白票2.7萬張

2021-12-21 列印
　　今次立法會選舉，地區直選有約一百三十五萬名選民投票，投票率為百分之三十點二，較二〇一六年立法會選舉低二十八個百分點，屬回歸以來最低。此外，按推算，白票及廢票有約二點七萬張，佔投票人數約百分之二，比例創歷屆新高。
　　選委會界別投票率為百分之九十八點四八，有一千四百二十六名選民投票；功能界別投票率為百分之三十二點二二，有約七萬選民投票。
　　特首林鄭月娥強調，如果高投票率是建基於政治劣質化，例如有部份候選人趁機爭奪政權、危害國家安全，分化社會，就像二〇一九年見到的「黃藍分野」，則不值得認同。
　　在北京，外交部發言人趙立堅指，香港立法會選舉投票率在合理範圍之內，投票率較往屆低，是因為疫情影響，以及反中亂港份子干擾。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
《豪宅王》2021華麗登場
Caleb's Redemption 2021
頭條日報 X OTO激安祭 低至2折
下載頭條App
hd