NEW NORDIC這個海外品牌最近兩個月慢慢走進香港港鐵站，於地鐵扶手電梯旁的廣告於2022年會繼續投放，讓香港市民能多些了解非本地品牌，及一些北歐的風土民情和生活方式。北歐的聖誕節氣氛相當濃厚，就像中國的農曆新年一樣，到處張燈結彩。每家公司也會籌備一年一度的聖誕大餐，丹麥語裡叫Julefrokost，直譯是聖誕午餐，但實際上大多安排在晚上進餐。丹麥人傳統的聖誕大餐裏定必有幾樣菜：醃鯡魚（有不同的口味，如：甜醋味、咖喱味等等），豬肝醬加培根、烤鴨肉、煎魚排。甜點是Risalamande （牛奶加米慢熬並加入杏仁粒及幾大勺櫻桃醬）餐館裏的Risalamande大盆裏會有一顆完整的杏仁，吃到這顆杏仁的幸運兒會收到一份禮物。而聖誕大餐的酒自然少不了丹麥最經典的土豆酒Snaps，它是北歐地道的高度酒。每年聖誕大餐時節，不少人會因吃得太多，而需要召喚急救車進醫院。丹麥人自嘲有兩句話：造房子好像自己要活100年，吃東西就像明天是最後一天。NEW NORDIC的護肝片在假日裏銷量就會有所增長，但其實大部分人沒有肝臟問題，只是飲食過量或操勞過度，肝臟承受很大的排毒消化的負擔。護肝片裏的奶薊草、朝鮮薊、薑黃都是保護肝臟細胞的極好成分，而且還能促進消化代謝。事實上，身體攝入的食物代謝不了就會變成脂肪，堆積到內臟器官裡，而這些脂肪會增加器官的負擔。NEW NORDIC護肝片還含有膽鹼，有促進脂肪代謝的作用，而膽鹼有歐洲食品管理局認證的代謝脂肪功效。所以NEW NORDIC護肝片既是護肝良品，又是減脂高手。護肝片在瑞典生產的，男女都可以吃，尤其吃完飯會有下腹脹氣的人，不妨試試看看效果。每天只需一粒，餐時吃，不分早中晚。產品於屈臣氏和華潤堂的門店及網店有售，現有兩盒八八折優惠，每盒均價227港幣，一個月量。更多產品信息請訪問NEW NORDIC官網。如果在購買產品時遇到困難，可以電郵聯繫info@newnordic.hk 或是瀏覽Facebook和IG。