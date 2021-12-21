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美股中段 跌566點

2021-12-21 列印
　　隨着Omicron變種病毒肆虐，外圍股市下跌。杜指中段報三四七九九點，跌五百六十六點；納指則報一四九五二點，跌二百一十七點。滙控美國預託證券價格見四十五點四五港元，跌零點零五港元；騰訊則見四百二十八點一九港元，跌一點八一港元。

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