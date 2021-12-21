年初二煙花匯演又取消

西甲完成今晚和明晚各兩場補賽後就會歇冬，到明年一月初才戰火重燃。近況出眾的西維爾是夜主場迎戰巴塞隆拿，在狀態大勇的鋒將奧甘波斯掛帥下，勢必全取三分收爐，主勝放心捧。（Now632台周三凌晨4:30直播） 西維爾近期走勢不俗，上仗西甲憑中場拿迪傑錫及鋒將奧甘波斯各入一球，主場2:1勇挫馬德里體育會，聯賽走勢增至三分，穩守積分榜次席。該隊志矢以四連勝走勢完成二一年，重任就落在翼鋒奧甘波斯身上，這名廿七歲阿根廷鋒線近六次於聯賽披甲收錄四入球一助攻，他矢言：「很多謝球會和教練給予我信心，我想繼續交出好表現，領軍延續強勢。」巴塞鬥前五全敗再者今季頭六輪西甲攻入三球後，因肌肉傷患...

2021-12-21