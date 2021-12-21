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年初二煙花匯演又取消

2021-12-21 列印
■每逢年初二，維港上空均上演農曆新年煙花匯演。
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　　每逢年初二，維多利亞港的上空都會上演農曆新年煙花匯演。但因應疫情最新情況，康文署昨宣佈，二○二二年農曆新年煙花匯演將會取消，市民連續第三年沒有機會觀賞璀璨煙火。
　　康文署指因應新冠疫情，二○二二年農曆新年煙花匯演將會取消，是繼二○二一年農曆新年，再度因疫情而不辦賀歲煙花匯演。農曆新年煙花匯演自二○二○年起停辦，當年本港因應反修例社會事件，政府基於市民安全為考慮而決定取消，即明年為連續第三年取消農曆新年煙花匯演。

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