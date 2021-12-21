離奇車禍司機遁 遺十萬元「金牛」

有私家車昨失控剷上行人路，警方接報到場，惟有人疑棄車逃去，遺下大疊「金牛」現鈔，約值十萬元。一輛客貨車昨凌晨二時半，駛至油麻地窩打老道十七號對開時，懷疑失控鏟上行人路，撞毀一段長約八米的鐵欄後，再衝前撞倒一個消防栓及一個電箱，鐵欄被撞至變形，車輛亦嚴重損毀。有目擊者看到車內有人被困而報警，但警員及救援人員抵達現場時，發現疑有人事後逃去。據悉，警員在車內發現有一大疊面額為一千元的現鈔，初步點算約有十萬港元，案件列作「交通意外無人受傷」處理。