港增七輸入個案 今起列英國入A區

政府進一步收緊「外防輸入」措施，以防變種新冠病毒Omicron流入社區，包括今日凌晨零時起，將英國納入「加強監測A組地區」，並於周四起列秘魯為「A組指明地區」。由於至今所有Omicron輸入個案，均在抵港後首三天內發現，故從「加強監測A組地區」抵港港人在竹篙灣檢疫中心的檢疫期，今天起由原本的首七日減至首四日，首七天須每天檢測，其後十四天檢疫期隔天檢測。政府亦即日起收緊航班熔斷機制，如有航線七日內有四名或以上乘客抵港時確診，有關航線就禁止抵港十四日。同時，本港新增五宗Omicron輸入個案，均在機場或檢疫期間確診。本港亦再多七宗輸入個案，其中一人曾住在青衣藍澄灣一座，已納入強制檢測。另外，澳門官員指一旦內地與香港達成通關安排，澳門也有條件與香港恢復通關，條件包括申請通關人士須完成兩劑疫苗接種後十四天，核酸檢測呈陰性，以先到先得方式作通關名額登記。