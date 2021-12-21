約翰遜爆限聚令 期間聚集飲酒

英國「派對門」醜聞繼續成為傳媒焦點。《衛報》周日爆相，發生約翰遜於去年五月與另外十多人聚集在首相府花園內，而約翰遜還一同飲酒。據悉，當時疫情嚴峻，英國大部份地區都實施限聚令。首相府指，首相府工作人員當天是在花園內「開會」。而同日約翰遜委任女外相卓慧思（Liz Truss）接替剛剛辭職的霍禮思，而這項任命即時生效。《衛報》指，那幅照片是於二○二○年五月拍攝的。而聚會前約翰遜感染了新冠肺炎病毒，在醫院深切治療部接受治療，剛剛康復出院不久。據首相府發言人回覆記者查詢時指出，每逢夏季，工作人員經常在首相府花園內召開工作會議。至於那一次，是一個記者會完結後舉行的員工會議。約翰遜周日宣佈，委任女外相卓慧思（Liz Truss）接替剛剛辭職的霍禮思，據英媒指，霍禮思辭職時被游說留任至明年一月，但《星期日郵報》爆出其辭職的新聞，迫使其公開承認及宣佈即時離開政府。約翰遜被迫作出這次改組行動。