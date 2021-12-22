涉2700萬 包一年上網 馬會兩萬安心手機送長者

■現時進入政府場所及食肆，須使用安心出行。

港府月初起強制市民出入大部份公共場所及食肆必須掃「安心出行」，部份基層市民因無法負擔智能手機和月費，活動範圍受阻。馬會慈善信託基金捐出二千七百萬元，向兩萬名基層長者派發智能手機，連十二個月免費流動通訊基本服務，挺基層市民抗疫。社區組織協會亦收到各界捐出三百部手機，解「無手機一族」燃眉之急。馬會宣佈，透過慈善信託基金撥捐二千七百萬元，推行賽馬會「智融易」長者數碼支援計劃，派發支援「安心出行」的智能手機，連十二個月免費流動通訊基本服務，予約兩萬名基層長者。計劃會為長者提供使用指導，費用全免。合資格長者在進行審批時，須正接受綜援、年滿六十五歲、非居住於安老院舍、未擁有智能手機，並須經由參與計劃的十二間社福機構轄下的長者地區中心及長者鄰舍中心的社工轉介。參與計劃的社福機構，包括香港仔坊會社會服務、香港明愛、基督教家庭服務中心等，而四間流動通訊網絡商則是3香港、中國移動香港、CSL及SmarTone。馬會慈善及社區事務執行總監張亮指，大部份公共場所和全部持牌食肆已開始強制使用「安心出行」。他們注意到部份基層長者，特別是非住於安老院舍的貧困長者，沒有智能手機，於是聯同社福機構及本地流動通訊網絡商合作推出計劃。社協獲有心人捐300電話香港社區組織協會亦為有需要人士送贈手機。社協副主任施麗珊指，有不少善長及有心機構捐贈智能手機，其中包括名人基金會。社協收到約有三百部手機，陸續送給有需要人士，並正接觸二百多人，但坦言部份基層市民因不同原因而不申請，如長者不清楚計劃等，須義工上門知會及助其申請。她分享有長者租住牀位，一直沒用手機，直至當局規定掃「安心出行」，沒法進入餐廳食飯，才向社協求助。除長者之外，社協亦會向有需要的工作人士、露宿者及學童等送上手機。除了送贈電話，社協亦教導他們如何使用「安心出使」、打電話及使用通訊程式等，亦會提供電話卡或數據服務。施指，亦會為有需要人士支付通訊計劃費用。若該人有領取綜援，可向當局申請相關費用，而社協已成功向中國移動香港為學童申請優惠計劃，正討論擴展至其他有需要人士，進展不錯。