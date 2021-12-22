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日報新聞 > 港聞

平價智能機銷情放緩

2021-12-22 列印
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　　不少基層長者家境緊絀，沒能力負擔智能手機及相關月費，但港府要求市民使用手機掃「安心出行」，才可以進出多個處所，導致民間出現贈送手機熱潮。有手機店負責人表示，強制掃「安心出行」推出初時，每日賣出十至二十多部「安心機」，以年輕顧客居多，其次為長者。有購買「安心機」的市民表示，因為年邁父母的電話不支援「安心出行」，所以需添置新電話，但父母不熟悉新科技，擔心兩老會買到不支援「安心出行」的電話，不放心之下故決定自己到場選購。
　　深水埗手機店人氣電訊負責人指，強制掃「安心出行」推出初時，每日賣出十至二十多部、價格四百至五百元的「安心機」，不過要買的人都買入，故近期幾日才有機會賣出一部，但他相信市場上對「安心機」仍有一定需要，尤其是無手機的基層市民。

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