本港昨天新增八宗新冠肺炎輸入個案，分別從英國、美國、德國、巴基斯坦、加納等地抵港，包括一名機組人員。其中一名女病人上周四離港前往美國，上周日抵港時在機場的檢測呈陽性。患者在潛伏期所住的大埔太湖山莊18A座，已納入強檢公告。青山醫院公佈，成人精神科一名護士初步確診，他前天從英國返港時在機場的檢測結果確診，現時已入院接受隔離治療，情況穩定。該名員工離港前曾於上月二十九日及三十日上班，主要從事病房管理工作，及曾於三十日出席一個跨病房的工作會議，並沒有參與病人臨牀護理工作。院方指，雖該名員工在離港前感疫機會極微，為審慎起見已安排同一病房工作及會議與會者共二十五名員工進行病毒檢測，結果均為陰性。該病房已暫停接收新症及進行徹底清潔消毒。