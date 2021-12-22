青山醫院公佈，成人精神科一名護士初步確診，他前天從英國返港時在機場的檢測結果確診，現時已入院接受隔離治療，情況穩定。該名員工離港前曾於上月二十九日及三十日上班，主要從事病房管理工作，及曾於三十日出席一個跨病房的工作會議，並沒有參與病人臨牀護理工作。
院方指，雖該名員工在離港前感疫機會極微，為審慎起見已安排同一病房工作及會議與會者共二十五名員工進行病毒檢測，結果均為陰性。該病房已暫停接收新症及進行徹底清潔消毒。
港府月初起強制市民出入大部份公共場所及食肆必須掃「安心出行」，部份基層市民因無法負擔智能手機和月費，活動範圍受阻。馬會慈善信託基金捐出二千七百萬元，向兩萬名基層長者派發智能手機，連十二個月免費流動通訊...
2021-12-22
臨近年關，是買聖誕禮物及年貨的時候，而不法商家當然想把握「商機」撈一筆不義之財。浙江寧波市市場監管局，近日查獲三宗特大網上銷售冒牌服飾案，涉及知名品牌包括「Canada Goose」、「The Nor...
2021-12-22
Omicron肆虐全球之下，美國的時代廣場為除夕倒數做準備。不過，今年的倒數活動能不能辦成，據紐約市長白思豪透露，最晚會在聖誕節前做決定。 美國時間周一主辦單位率先為「2022」大型數字燈飾舉行亮燈儀...
2021-12-22
據《星島地產網》報道，二手紛錄減價成交個案。中原高級資深分區營業經理溫詩雁表示，馬灣珀麗灣19座低層A室，面積552方呎，兩房間隔，原叫價680萬元，目前累減至628萬元易手，買家為上車客，呎價113...
2021-12-22
美國藥廠莫德納（Moderna）確認接種其第三針新冠疫苗可提高針對Omicron變體病毒的抗體水平，加上美國總統拜登稱不會宣佈強制封城，市場對疫情拖累經濟復甦的憂慮減少，刺激美股昨日顯著造好。杜指早段...
2021-12-22
近期盛傳皇家馬德里有意賣走鋒將夏薩特作套現，但球隊現時爆發疫情，令此子於上輪西甲不但正選上陣，更是相隔兩年再度於聯賽踢足九十分鐘，並獲主帥安察洛堤形容為「下半季的秘密武器」。今晚皇馬於聯賽作客畢爾包，夏薩特勢踢出表現作留隊的最後一博，助銀河艦隊以勝仗進入歇冬期，捧客勝。（Now632台周四凌晨4:30直播）自夏薩特於一九年夏天轉投皇家馬德里後，這位左翼一直都是傷多過踢，表現遠遠未達到其一億一千五百萬歐羅（約十億一千三百萬港元）轉會費的標準。故近期有指銀河艦隊有意賣走此子作套現，舊東家車路士和里爾都是潛在買家。然而，適逢皇馬近期爆發疫情，包括莫迪歷和洛迪高高斯等六名球員因確診...
2021-12-22
12星座運程 –12月18日天蠍：投資股市、外匯加倍小心，金錢運程與大市趨勢相反。天秤：由早上開始就出現壓力，午餐不要太豐富，小心腸胃。處女：要主導工作，負起重大責任。行事急速，不能有遲疑。獅子：愛情...
2021-12-18
52歲的鄭嘉穎跟30歲陳凱琳(Grace)結婚3年多，三年抱兩成為兩子之父，因為仔細老婆嫰，鄭嘉穎有排都冇得退休，坦言要繼續拍戲為兒子積穀防饑，最重要留筆錢令嫰妻得到保障。對於《星空下的仁醫》中「鬍鬚...
2021-12-22
變種新冠病毒Omicron快速攻陷歐美多國，全球疫情大反彈。香港嚴陣抗疫，既要加強外防輸入，亦須提升內防反彈。後者主要措施之一，是推動全民使用「安心出行」。政府規定公眾進出多類處所必須掃QR code後，令「安心出行」使用範圍不斷擴大。但部份基層市民未能配合，原因是他們無法負擔智能手機和相關月費，形成抗疫的潛在漏洞。馬會宣佈向基層市民捐出二萬部手機連十二個月數據月費，起帶頭作用，各界應伸出援手，提供更多手機，滿足基層市民所需。馬會提供二萬部手機，透過多個社福機構，送給年滿六十五歲、正接受綜援、非居於安老院舍，以及未擁有智能手機的基層市民，手機數量是否足夠，隨著送贈開始，將會...
2021-12-22
快活谷一千米向來是很講究途程性能的賽程，主因其模式利前領、前置，但早段鬥速度時，競爭之激烈又是全港各項途程之最，所以基本上各個班次中前速最銳利的馬，都雲集在此項途程，若速度稍遜者，便要蝕形勢競跑。第二...
2021-12-22