拜登近距離 接觸確診者

美國白宮證實，總統拜登曾與一名新冠肺炎確診者密切接觸。一名中級工作人員前天的新冠病毒檢測呈陽性，而拜登於上周五曾與該名人員在「空軍一號」上近距離接觸了約三十分鐘。拜登得知消息後，已接受核酸檢測，結果呈陰性。他今天會再次接受檢測，目前不需隔離。英女皇取消赴莊園度聖誕英女皇伊利沙伯二世決定打破傳統，取消前往英格蘭東部的桑德靈厄姆莊園歡度聖誕，而是留在溫莎堡過節。按照傳統，女皇與皇室高層成員往年都會在桑德靈厄姆莊園共度聖誕假期，聖誕節當天則會在莊園內的教堂做禮拜。女皇上周亦已決定取消在聖誕節前夕舉辦的年度家族午宴。受到疫情影響，這項傳統已連續兩年被迫取消。