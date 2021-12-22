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本港11月通脹升1.8%

2021-12-22 列印
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　　政府統計處公佈，十一月份通脹按年升百分之一點八，符合市場預期，較對上一個月升零點一個百分點。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，基本通脹率為百分之一點二，亦較十月份高零點一個百分點，主要是由於電力費用和新鮮蔬菜價格升幅擴大，以及資訊及通訊服務費用跌幅收窄所致。
　　政府發言人表示，雖然能源相關項目價格按年升幅進一步擴大，以及個別主要消費物價指數組成項目的價格升幅較明顯，但很多其他主要組成項目承受的價格壓力仍然大致受控。 發言人展望將來，鑑於進口價格顯著上升和經濟持續復甦，通脹壓力料將進一步增加，但由於本地成本壓力仍然有限，短期內基本通脹應會大致維持受控。

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