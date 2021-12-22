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美股中段升255點

2021-12-22 列印
　　雖然疫情仍然肆虐，但市場已逐步消化，美股昨晚顯著反彈。杜指中段報三五一八七點，升二百五十五點；納指則報一五○二三點，升四十三點。滙控美國預託證券價格見四十五點九七港元，升零點五二港元；騰訊則見四百四十五點二四港元，升四點四四港元。

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