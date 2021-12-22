梁君彥相信「多聲道」助政府施政 立會議員凝聚助解深層次問題

■功能組別候任議員昨闡述工作重點。

新一屆立法會選舉日前選出九十名議員，多名選舉委員會界別及功能組別的候任議員昨日闡述工作重點。期間不少議員都希望，新一屆議會能凝聚共識，協助特區政府有效施政，解決香港深層次問題。三十九名當選的選舉委員會界別候任立法會議員一同會見傳媒，經民聯梁美芬表示，各位候任議員經過激烈競爭勝出，亦了解各界訴求，相信能凝聚共識，解決香港長期問題；民建聯張國鈞指，民建聯有五名議員屬選委會界別，相信能豐富民建聯思考政策的方向；本身是教師的郭玲麗則強調，日後會聚焦教育改革，幫助學生建立正確的國家觀念。此外，民建聯陳仲尼因身體不適未能出席。廖長江：「五光十色」組合多名功能組別候任議員，亦在立法會大樓會見傳媒。工業界（第一）的梁君彥表示，功能界別議員任重道遠，相信議員能用「廣角鏡」看待社會問題，「多聲道」向政府問政。人稱「建制派班長」、商界（二）的廖長江則強調，功能組別有不同界別及行業代表，是「五光十色」的組合，預料議員日後將面對協調的挑戰，望能尋求最大公因數。社福界狄志遠表示，自己有一個新編號為「一比八十九」，形容昨早踏入議會時心情孤單，但其實不少社福界的訴求，都獲其他議員支持，因此感覺「有啲溫暖」，強調「黃藍對決」已成歷史。湯家驊批民主運動無出路基本法委員會副主任譚惠珠認為，新一屆議會中，只有一席屬非建制派，強調並非「原設計」，因地區直選最基本要有兩把不同聲音出現才適當。對於直選只有約三成投票率，她相信是疫情所致。民主思路召集人湯家驊對非建制派選民沒出來投票，表示失望，形容如堅持「自暴自棄」，民主運動沒有出路。