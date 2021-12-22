五中聯辦官員遭美制裁

美國國務院向國會提交新一份《香港自治報告》，點名批評香港中聯辦五名副主任，指他們損害香港自由，外國金融機構如與他們進行重要商業交易，將面臨美方制裁。在北京，外交部批評美方行徑實在荒唐，令人不齒。美國國務院指，中聯辦五名副主任，包括陳冬、何靖、盧新寧、譚鐵牛及尹宗華，削弱香港自治，外國金融機構若跟他們進行重要商業交易，將面臨美方制裁。美方批評，北京持續破壞香港民主及自治，又提到日前的立法會選舉，北京引入嚴格的審查機制，阻止反對派參選。在北京，外交部發言人趙立堅表示，美方依據國內所謂《香港自治法》，宣佈對中央政府駐港機構有關負責人實施制裁，嚴重違反國際法和國際關係基本準則，嚴重干涉中國內政，是非法無效。