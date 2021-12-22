  • 2021年12月22日 星期三
  • 17º
  • 84%
熱門： 居屋安心出行冬至季候風王力宏

日報新聞 > 港聞

寮屋藏值8500萬冰毒 毒鴛鴦被捕

2021-12-22 列印
　　警方在元朗區一間寮屋檢獲大量「冰毒」，涉市值逾八千五百萬元，並以涉嫌「販毒」拘捕單位內一對毒鴛鴦。
　　警方早前接獲線報指，有人利用寮屋作毒品貯存倉庫，經調查後，人員前日晚上進行埋伏行動，見可疑男子從馬田壆村一間寮屋步出，遂上前截查。人員其後搜查該間屋，在百呎單位內搜出裝有大量毒品的尼龍袋，遂將該名二十八歲姓劉本地男子及屋內一名二十四歲姓孫本地女子拘捕，涉嫌「販毒」。
　　據了解，被補兩人為情侶關係，分別報稱運輸工人及無業。
　　行動中，檢獲約一百零四公斤懷疑「冰」毒，市值約八千五百四十一萬元。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
《豪宅王》2021華麗登場
Caleb's Redemption 2021
頭條日報 X OTO激安祭 低至2折
下載頭條App
hd